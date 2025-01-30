Emniyetten Kimlik Çetesine Operasyon: 68 Gözaltı

İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYON

İstanbul merkezli olarak 25 ilde, vatandaşların kimlik bilgilerini para karşılığında satan “checker paneli” çetesine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon esnasında, 35 suça sürüklenen çocuk da dahil olmak üzere toplam 68 şüpheli gözaltına alındı. İncelemeler, çete tarafından panel adı verilen sistem üzerinden vatandaşlara ait bilgilerin sorgulanarak tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığını ortaya koydu.

DEVLET GÜVENLİĞİNE TEHDİT

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar neticesinde devletin güvenliğini tehlikeye sokan bilgilerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı bilgisine ulaşıp, bu şekilde bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda kişilerden ve kurumlara ait bilgilerin çalındığı, ardından bunların para karşılığı satıldığı ya da tehdit ve şantaj unsuru olarak kullanıldığı belirlendi. Vatandaşların ad, soyad, T.C. kimlik numarası, tapu kayıtları, adli sicil kaydı, adres gibi birçok önemli bilginin “checker paneli” adı altında illegal sistemde sorgulandığı ortaya çıktı.

ŞANTAJ VAKALARI

Sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen şüphelendirme ve incelemelerde, çok sayıda genç kız ve çocuğun bu çete tarafından mağdur edildiği, bu şahıslara yönelik şantaj uygulandığı ve bunun intihara kadar varabilecek seviyelere ulaştığı tespit edildi. Genel olarak bu bilgilerin sorgulanması ise tehdit ve şantaj amaçlı bir araç olarak kullanıldığı belirlendi.

EŞ ZAMANLI GÖZALTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle, sistemin kullanıldığını tespit eden 68 şüpheli üzerinde, aralarında yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi, bilgisayar programcısının da bulunduğu bir operasyon düzenlendi. 27 Ocak tarihinde İstanbul merkezli ve Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa gibi 25 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda toplamda 68 şüpheli yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER VE YARGILAMA

Adliyeye sevk edilmesi beklenen şüphelilerin, “Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme” suçlamasıyla yargılanacakları öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait fişekler ele geçirildi.