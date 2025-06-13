Emrah Akpınar, eşi Emine’yi öldürdü

OLAYIN GEÇMİŞİ VE DETAYLARI

Samsun’un Canik ilçesinde, boşanma süreçlerinde olan Emine Akpınar’ı (36) tabancayla 6 mahalle yerinden vurarak öldüren Emrah Akpınar (38) ile yeğeni Ali Özkan’ın (26) ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. Olayda Emrah Akpınar’a yardım ettiği değerlendirilen oto yıkamacı arkadaşı E.Y. (30) ve akrabası N.A. (44) hakkında ise ‘Suçluyu kayırma’ suçundan dava açıldı.

Olay, 15 Nisan’da saat 22.30 sıralarında, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Emine Akpınar, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Emrah Akpınar’ın silahlı saldırısına maruz kaldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Emine Akpınar’ın hayatı son bulurken, Emrah Akpınar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 çocuk annesi Emine Akpınar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Akpınar’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İlkadım ilçesindeki Derecik Aile Mezarlığı’na defnedildi.

EMRAH AKPINAR’IN GEÇMİŞİ VE GÖZALTINA ALINANLAR

Emrah Akpınar’ın daha önce 2016 yılında ağabeyi İdris Akpınar’ı 4 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ve Samsun 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıl 8 ay hapse mahkum edildiği, cezasını tamamladıktan sonra serbest kaldığı öğrenildi. Cinayet sonrası yapılan polis çalışmaları, olay sırasında Emrah Akpınar’ı otomobil ile götüren yeğeni Ali Özkan’ı gözaltına aldırdı. Özkan, emniyette verdiği ifadede; “Dayım beni evden alıp olay yerine götürdü. Boşanma aşamasındaki çift sokakta karşılaştığında silah sesi duymadım” dedi.

Daha sonra, Emrah Akpınar’ı Atakum ilçesindeki bir kırsal mahallenin oto yıkamacı arkadaşı E.Y. de 18 Nisan’da gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan E.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI VE İFADELERİ

Soruşturma kapsamında, E.Y.’yi sakladığı iddia edilen N.A.’nın evinde yapılan aramada şüpheli, 19 Nisan gecesi ahırda yakalandı. Verdiği ifadesinde, “Eşimi seviyorum. Boşanma davası olduğu için yeğenimle eşimin evine gittik. Olay öncesinde kendisine ulaşamadım. Yol yürürken onu gördüm, seslendim. İlk önce durakladı ama sonra konuştuk. O anda ne olduğunu hatırlamıyorum. Kendisine ateş ettim, şarjör bitmişti” şeklinde savunma yaptı.

Akpınar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DAVA SÜRECİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Emrah Akpınar, Ali Özkan, N.A. ve E.Y. hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, Emrah Akpınar’ın ‘Kadına ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma’ suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi yer aldı. Ali Özkan’a da ‘Cadına ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. E.Y. ve N.A. hakkında ise ‘Suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava aşamasına geçirildi. İddianamede, Emine Akpınar’a 6 merminin isabet ettiği, bunlardan 3’ünün ise ölümcül olduğu kaydedildi. Ayrıca, Emrah Akpınar’ın kendisini zorla çekerek götürmeye çalıştığı, gelmeyince ateş ettiği ve yere düştüğünde yakın mesafeden ateş etmeye devam ettiği ifade edildi.