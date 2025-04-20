Emrah Akpınar, Eşini Öldürdü, Yakalandı

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Tarih

Samsun’un Canik ilçesinde, boşanma sürecinde bulunan bir adam, eşi sokak ortasında öldürdü. Olay, 15 Nisan saat 22.15’te Canik Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak’ta gerçekleşti. Tır sürücüsü Emrah Akpınar (38), boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Emine Akpınar’a (36) tabancayla ateş açtı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Emine Akpınar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis Çalışmaları ve Gözaltılar

Olayın ardından kaçan Emrah Akpınar’ı yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Olayla bağlantılı olarak, Emrah Akpınar’ın kız kardeşinin oğlu A.Ö. (25), cinayet bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçan Emrah Akpınar’ın, 2016 yılında ailesiyle ilgili bir başka cinayet işlediği, ağabeyi İdris Akpınar’ı (33) bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi. Bu olay sonucunda, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp yaklaşık 5 yıl önce serbest bırakıldığı öğrenildi.

Emrah Akpınar’ın Yakalanması

Polis ekipleri, sürekli yer değiştiren Emrah Akpınar’ın Atakum ilçesinin Cami Mahallesi’nde olduğunu tespit etti. Termal ve kızıl ötesi kameraların kullanıldığı operasyonla Akpınar, saklandığı evin samanlık kısmında yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra, Emrah Akpınar’ın sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldüğü ve ardından Samsun Adliyesine sevk edildiği bildirildi.