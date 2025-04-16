Emrah Akpınar, Eşini Öldürdü, Yeğen Tutuklandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Samsun’un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren şahsın yanında bulunan yeğeni, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Canik Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak’ta dün akşam saat 22.15’te gerçekleşti.

ÖLDÜRÜCÜ AKTİF OLDU

Elde edilen bilgilere göre, tır sürücüsü Emrah Akpınar (38), boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk annesi eşi Emine Akpınar’a (36) sokakta tabancayla ateş açtı. Silah seslerinin ardından olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Emine Akpınar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KAYIPLARA KARIŞAN ŞAHIS VE YAKALANAN YEĞEN

Polis, olay sonrası kaçan Emrah Akpınar’ı yakalamak için harekete geçti. Olayla ilgili cinayet büro ekipleri, Emrah Akpınar’ın yanında bulunan yeğeni A.Ö.’yü (25) İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde gözaltına aldı. A.Ö., daha sonra Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren A.Ö., suçlamaları red etti ve mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ SUÇ VE YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Kayıplara karışan Emrah Akpınar’ın geçmişte, 2016 yılında İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar’ı (33) bıçaklayarak öldürdüğü, yargılandığı mahkemece 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve yaklaşık 5 yıl önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. Polis, Emrah Akpınar’ın yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

CENAZE TÖRENİ

Diğer yandan, Emine Akpınar’ın cenazesi, Derecik Mezarlık Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Derecik Mezarlığı’na defnedildi.