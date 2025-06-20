Emrah Aslan, Garipce’de Halk Günü

VATANDAŞLARLA BULUŞMA FIRSATI

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, Garipce’de düzenlenen Halk Günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Aslan’ın katılımıyla gerçekleşen bu toplantıda, kurum amirleri de yer aldı. Mahalle sakinleri, istek, talep ve önerilerini doğrudan paylaşma fırsatı buldu.

ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM

Kaymakam Aslan, vatandaşların gündeme taşıdığı konuları dikkatle dinledi ve çözüm odaklı bir yaklaşımı benimsedi. İlgili kurumlara gerekli yönlendirmeleri yaparak sorunların hızlıca çözülmesini hedefledi. Bu tür buluşmaların kamu hizmetlerinin vatandaşlara etkin bir şekilde ulaştırılması açısından önem taşıdığını vurgulayan Aslan, devletin her zaman milletin yanında olduğuna dikkat çekti.

OLUMLU BİR ATMOSFERDE SONUÇLANDI

Toplantı, karşılıklı anlayış ve samimi bir atmosferde sona erdi. Kaymakam Aslan, vatandaşların yaşadığı sorunların önemine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Bu sayede halkın sesi daha güçlü bir şekilde duyulacak.