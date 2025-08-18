Emrah Çılgın, Ekşi Elmalar Satıyor

YÜKSEKOVA’DA EKŞİ ELMA TİCARETİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Emrah Çılgın (37), 2 bin rakımlı kırsal köylerde toplanan ekşi elmaları güneşte kurutarak, şehir dışındaki fabrikalara satıyor. Ailesi, eşi ve akrabalarıyla birlikte kurutma işlemlerini gerçekleştiren Çılgın, bu işlemlerden elde ettiği gelirle ailesini geçindiriyor. İki çocuk babası olan Çılgın, Hakkari ve çevresindeki yüksek rakımlı bölgelerde yetişen ekşi elmalarla hayatını sürdürüyor.

DOĞAL YÖNTEMLE KURUTMA İŞLEMİ

Yüksekova’da yaşayan Emrah Çılgın, kırsal köylerde satın aldığı ekşi elmaları, evinin önündeki boş araziye serilen brandalar üzerinde doğal yöntemlerle güneşte kurutarak ailesine katkı sağlıyor. Yöre halkı için bu elmaların büyük bir kıymeti olduğunu belirten Çılgın, “Bu elmalar, özellikle bin 500 ve 2 bin rakımlı köylerde yetişiyor. Biz de köyleri gezip, vatandaşlardan satın aldığımız ekşi elmaları evimizin önündeki boş arazide doğal yöntemle kurutuyoruz. Kuruyunca bu elmaları şehir dışındaki fabrikalara satıp geçimimizi sağlıyoruz,” diyor.

KAZANÇ VE TİCARETİN DEĞERİ

Çılgın, çocukken ekşi elma kokusunun her yerde hissedildiğini ve bunun ileride ticari bir kazanca dönüşeceğini tahmin etmediklerini ifade ediyor. “Kıymetini sonradan anladık. Şimdi ben, ailem ve akrabalarım bu elmalarla geçimimizi sağlıyoruz. Hem bizim için hem de yöre halkı için çok kıymetlidir,” şeklinde konuşuyor. Ekşi elmaların yüksek rakımlarda meyve verdiğini, köylüler için gelir kaynağı haline geldiğini belirten Çılgın, daha önce toplanmadan dallarda çürüyen elmaların şimdi değerlendirildiğini vurguluyor. Şu an kurutma aşamasında olduklarını ve yaklaşık 150 ile 200 ton arası elma bulundurduklarını ekliyor.