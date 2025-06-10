Emrah Elban, U23 Takımında Yer Alıyor

BAĞCILAR BELEDİYESİ BAŞANTRENÖRÜ EMRAH ELBAN MİLLİ TAKIMDA

Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın başantrenörü Emrah Elban, Brezilya’da gerçekleştirilecek 2025 IWBF Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı’nın teknik ekibinde yer aldı. U23 takımı, 12-20 Haziran tarihleri arasında Brezilya’nın Sao Paulo kentinde yapılacak olan şampiyonanın son hazırlıklarını tamamladı. Milliler, Brezilya’da Avustralya, Kanada, İsrail ve Almanya ile A Grubu’nda mücadele etmek üzere yola çıktı. Son iki dünya şampiyonasında ikincilik elde eden millilerin bu kez şampiyonluğu hedeflediği bilgisi paylaşıldı.

BAŞKAN YILDIZ’DAN DESTEK MESAJI

Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın başantrenörü Emrah Elban, bu organizasyonda milli takımın teknik ekibine katıldı. Elban, geçtiğimiz yıl İspanya’da yapılan U23 Avrupa Şampiyonası’nda da teknik ekipte bulundu ve bu turnuvada Avrupa üçüncülüğünü kazandığı belirtiliyor. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “Bu dev turnuvaya sporcu göndermenin gururunu yaşıyoruz. Belediyemizin sporcusu Emrah Elban’ın da aralarında bulunduğu tüm teknik ekibe ve sporcularımıza bu uluslararası arenada üstün başarılar dileriz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancımız tam” diye konuştu.