Emrah Eren’den Trabzonspor Açıklamaları Geldi

KULÜP DEĞERİ ÜST DÜZEYDE

2003-2006 yılları arasında Trabzonspor’un formasını giyen Emrah Eren, bu süreçte toplamda 83 maç oynadı. Kariyeri boyunca Süper Lig’deki Konyaspor, Giresunspor, Galatasaray, Denizlispor, Gaziantepspor, Malatyaspor, Adanaspor, İstanbulspor, Kocaelispor, Çaykur Rizespor ve Akhisar gibi pek çok kulüpte 450’nin üzerinde maç tecrübesi edindi.

TRABZONSPOR’A ÖZEL VURGU

Eren, 61 Derece Dergisi’nin ikinci sayısında kariyeri ile ilgili detaylar verirken, Trabzonspor hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kendisi için Trabzonspor’un diğer kulüplerden daha değerli olduğunu ifade ederek, “Trabzonspor’un değeri diğer kulüplerin üzerinde” dedi.