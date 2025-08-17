Emrah Işık Ve Murat Can Kunter, Tutuklandılar

BURSADA DURDURULAN ARAÇTA UYUŞTURUCU BULUNDU

Bursa’da, polis tarafından durdurulan bir aracın altında atılan ve içerisinde 556 gram metamfetamin bulunan montun sahibi duruşma salonunda sanıklara giydirilerek tespit edildi. Montun sahibi olduğu belirlenen Emrah Işık (37) ve suç ortağı Murat Can Kunter (39) toplamda 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timleri, Mart 2024’te Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi’nde şüphe üzerine 16 R 1153 plakalı otomobili durdurdu. Durdurulan araçtan inen Emrah Işık, yanında bulunan turuncu-lacivert montu yere atıp ayağıyla aracın altına iterek kaçtı.

POLİS GÜVENLİK KAMERASINDAN YAKALADI

Olay, çevredeki bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Polisi gören Işık, kaçmaya çalışırken otomobili kullanan Murat Can Kunter ile birlikte eşini taşıyan M.C. (32) gözaltına alındı. Ekipler, aracın altına atılan montun ceplerinde 8 paket uyuşturucu madde ele geçirirken, E.C.’nin üst aramasında ise 126 bin TL bulundu. Emrah Işık ve Murat Can Kunter’in, ‘Uyuşturucu satmak ve kullanmak’ suçundan birçok sabıka kaydı bulunduğu belirlendi. E.C. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

SAVCILIK DAVA AÇTI

Savcılığın başlattığı soruşturma sonunda E.C. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Emrah Işık ve Murat Can Kunter için ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçlamasıyla Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hapis cezası istendi. Duruşmaya katılan Işık, cezai suçlamalarla ilgili montun Kunter’e ait olduğunu öne sürdü ve “Uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği mont Murat Can Kunter’e aittir” dedi. Kunter ise sadece uyuşturucu kullandığını ve o gün borcunu tahsil etmek için buluştuklarını söyledi.

DURUŞMA SALONUNDA MONT DENEDİLER

Mahkeme, sanıkların montlarının bedenlerine uygunluğunu belirlemek için boy ve kilolarını sorguladı. Emrah Işık, “Boyum 172 santim, kilom 96” derken, Kunter, “Ben 180 santimim ve 90 kiloyum” dedi. M.C. ise “Ben 170 santim ve 105 kiloyum” yanıtını verdi. Duruşma esnasında birbirlerinin montlarını denemeleri istendi. İzleme sırasında, Işık’ın montunun büyük, M.C.’nin montunun ise diğer sanıklara büyük geldiği belirlendi. Uyuşturucu bulunan montun DNA tespiti için bir sonraki duruşmaya geçilmesine karar verildi. Mahkeme ayrıca, sanıkların mevcut kilolarını korumaları için uyarılarda bulundu.

Karar duruşmasında, cebinde uyuşturucu bulunan mont mahkemeye getirildi ve sanıklara giydirildi. Mont Kunter’e kısa gelirken, M.C.’nin üzerinde uygun durmadı ve bu montun Emrah Işık’a ait olduğu belirlenerek M.C.’nin beraatına karar verildi. İki sanık, ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarının fazlalığı göz önünde bulundurularak cezaları 18’er yıla çıkarıldı ve 36 bin TL’lik para cezası verildi.