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Emrah Özdemir, bayram mesajı yayımladı

BAŞKAN ÖZDEMİR’DEN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında bayramın tüm dünyaya ve İslam alemine barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diledi. Bayramların, insanlar arasında sevgi, dayanışma ve dostluk bağlarını güçlendiren, dargınlıkları ortadan kaldıran, yardımlaşma ve paylaşma ruhunu en üst seviyeye çıkaran özel günler olduğunu belirtti.

SAVAŞLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Özdemir, mesajında dünya genelinde süregelen savaşlara dikkat çekmeyi de ihmal etmedi. Özellikle Filistin’deki durumu üzülerek izlediklerini ifade etti. “Gazze’de her gün masum insanlar hayatını kaybediyor” diyen Özdemir, Kurban Bayramı’nın tüm dünyadaki çatışmaların son bulmasına, barış ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olmasını umduğunu belirtti.

Bu bayramın paylaşma ve yardımlaşma adına büyük bir fırsat sunduğunu aktaran Özdemir, “Hayır işlemek ve başkalarına yardımcı olmak, Yüce Allah’ın rızasına ulaşmak için en güzel vesilelerdir” dedi.

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