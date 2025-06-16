Emrah Şenay Şampiyonluklarıyla Gururlandırıyor

EMRAH ŞENAY’IN BAŞARILARI

Balıkesir Burhan Erdayı İlkokulu’nun 3. sınıf öğrencisi Emrah Şenay, birçok başarı elde ediyor. Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası’nda 8-9 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Emrah, Sırbistan’da düzenlenen Dünya Çocuk Fitness Şampiyonası’nda Dünya 2.si olarak yurda geri döndü. Eğitimci yazar ve şair İsmail Sarıçay’ın torunu olan Emrah, 2025 Çocuk Fitness Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi gururlandırdı.

ÖNCEKİ BAŞARILAR VE GELECEK HEDEFLER

Emrah Şenay, daha önce de iki defa Türkiye birinciliği ve dünya ikinciliği kazanmış bir sporcu. 2023 yılında yapılan seçmelerde Türkiye ikincisi olan Emrah, o yıl dünya yedincisi, 2024 yılında da dünya ikincisi oldu. Bu yıl Sırbistan’da düzenlenen yarışmada bir kez daha dünya ikinciliğini elde etti. İlk sırayı ise Rus bir sporcu kazanmıştı. Spor otoriteleri, Henüz 9 yaşında olan minik şampiyon Emrah Şenay’ın gelecekteki şampiyonalarda da başarılı olacağını belirtiyor.

TÜRKİYE’YE DÖNÜŞ VE MEMNUNİYET

Dünya ikinciliği madalyası ve kupası ile Türkiye’ye dönen Emrah Şenay’ın başarısı, yine spor camiasında ve Balıkesir’de büyük bir memnuniyetle karşılandı. Gelecek vadeden genç sporcu, Balıkesir’de dikkatleri üzerine çekiyor ve şampiyonlukları ile örnek oluşturuyor.