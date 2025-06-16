Emrah Şenay, Türkiye’yi Gururlandırdı

BAŞARI ÖYKÜSÜ

Balıkesir Burhan Erdayı İlkokulu’nun 3. sınıf öğrencisi Emrah Şenay, başarılarına devam ediyor. Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası’nın 8-9 yaş kategorisinde ülkesini temsil eden Emrah, Sırbistan’da gerçekleştirilen Dünya Çocuk Fitness Şampiyonası’nda Dünya 2.si oldu. Eğitimci, yazar ve şair İsmail Sarıçay’ın torunu olan Emrah, bu büyük başarıyla Türkiye’yi gururlandırdı.

PASTİSİZ BİR ŞAMPİYON

Emrah Şenay, 2025 Çocuk Fitness Dünya Şampiyonası’nda, 8-9 yaş kategorisinde elde ettiği Dünya 2’liğini, geçmişteki başarılarıyla pekiştirdi. Daha önce iki kez Türkiye 1.liği ve bir kez dünya ikinciliği kazanan bu başarılı sporcu, geçmişte katıldığı her yarışmada üstün sonuçlar elde etti. 2023 yılında yapılan seçmelerde Türkiye ikincisi olan Emrah, aynı yıl dünya yedincisi, 2024 yılında dünya ikincisi ve bu yıl tekrar Sırbistan’da gerçekleştirdiği yarışmada ikinci defa Dünya 2.si oldu. Birinciliği ise Rus sporcu elde etti.

Otoriteler, Balıkesir’deki ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Emrah Şenay’ın gelecekteki şampiyonalarda da başarılı olacağına inanıyor. Henüz 9 yaşında olan bu yetenekli sporcu, gelecek vaat eden sporcular arasında gösteriliyor. Dünya ikinciliği madalyası ve kupasıyla ülkesine dönen Emrah Şenay’ın başarısı, spor camiasında ve Balıkesir’de büyük bir memnuniyetle karşılandı.