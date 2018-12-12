Emre Akbaba ayrı çalıştı

Süper Lig hazırlıklarının devam ettiği Galatasaray’da forma giyen Emre Akbaba salonda, Belhanda ise takımdan ayrı çalıştı.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında lider Medipol Başakşehir’le karşılaşacak olan Galatasaray, zorlu maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve pas destek çalışması yapıldı. Daha sonra dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Younes Belhanda, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı. Sinan Gümüş, tedavisinin ardından düz koşu yaptı.

Alçıları 10 gün önce alınan ve özel bir botla rehabilitasyon programına başlanan Emre Akbaba, salonda çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

HABERTURK