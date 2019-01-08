Emre Akbaba: Para pul aklıma gelmedi

Yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Emre Akbaba, Antalya kampında önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Emre Akbaba, A Spor’a önemli açıklamalarda bulundu. Akbaba’nın açıklamaları şöyle:

“Ben çalışmaya önceden başladım. Yavaş yavaş koordinasyonu ve adaptasyonu artırıyoruz. Çok fazla maç oynamadım. 7 maç oynadıktan sonra taraftarların beklentisini veremeden sakatlandım. Bundan sonraki çalışmaları da onlar için sürdürüyorum. Onlara şampiyonluk vermek istiyorum. Doktorumuz Yener hocanın şimdiye kadar söyledikleri hep çıktı. Tabii ki bir süreç var. Aslında bakarsanız kolay bir süreç değil.

Transfer dönemiyle ilgili daha önce de söyledim benim gönlümde bir kulüp vardı. Oradan teklif geline başka hiçbir şeyi düşünmedim. Para, pul hiçbir şey aklıma gelmedi. İlk golümü eski takımıma attığım için çok sevinemedim ama benim için çok değerliydi. Fenerbahçe maçında sahada olmadığım için çok üzüldüm. Maç da çok iyi gidiyordu aslında ama ondan sonra tatsızlıklar oldu, maç berabere bitti. Sahada ben olsaydım ne olurdu bilemeyiz.

Fatih hocamız zaten beni milli takıma çağıran ilk hocaydı. Sakatlık sebebiyle dediğiniz performansı yansıtamamış olabilirim. Fatih hocamızın da desteğiyle daha da iyi olacağım. En hızlı şekilde dönmeye çalışıyorum. Hızlı durumda dönüp de iyi bir durumda olmamak onların da benim de işime gelmez. Buradan taraftarlara sabırlı olmaları ve bizi desteklemeleri için çağrıda bulunuyorum.”

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