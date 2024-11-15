“Emre Altuğ’dan Dikkat Çeken Nafaka Açıklaması”

NAFAKA KONUSUNDA AÇIKLAMALAR YAPTI

Şarkıcı Emre Altuğ, daha önce 7 yıl boyunca evli kaldığı ve boşandığı iki çocuğunun annesi eski manken Çağla Şıkel’e nafaka ödemediğini belirtti. Bu açıklamaları, sosyal medya platformlarında büyük merak uyandırdı. İstanbul’da düzenleyeceği konser öncesinde gazetecilerle bir araya gelen Altuğ, yeni şarkısı “Geçiyor” ve özel yaşamı hakkında içten değerlendirmelerde bulundu.

YENİ ŞARKISI HAKKINDA KONUŞTU

Yeni şarkısının aldığı ilgiden oldukça mutlu olduğunu ifade eden Altuğ, “Şarkı çok sevildi, şimdiye kadar olumsuz bir yorum almadım. Şarkının samimiyeti insanlara geçiyor” dedi. Ayrıca, albüm yapma fikrinin gündeminde olduğunu ancak düşüncelerinin henüz tasarım aşamasında olduğunu vurguladı; “Albüm hazırlamayı düşünüyorum ama şu an sadece düşüncedeyim, çünkü düşünmek daha ucuz” şeklinde konuşarak müzik sektöründeki zorluklara dikkat çekti.

ÇOCUKLARIN MASRAFLARINI ORTAK KARŞILIYORUZ

Çağla Şıkel ile sona eren evliliği hakkında içten açıklamalarda bulunan Altuğ, Türkiye’deki nafaka gibi anlaşmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Ben nafaka ödemiyorum, çünkü biz tüm mal varlığımızı adil bir şekilde bölüştük. Çocuklarımızın masraflarını da ortak karşılıyoruz. Eski eşimle, onların hayatını kolaylaştırmak ve en iyi eğitimi almalarını sağlamak için âdeta birbirimizle yarışıyoruz” diyerek, eski eşiyle olan ilişkisinin uyumlu olduğunu belirtti.

EVLİLİK DÜŞÜNCESİNDEN UZAK

Yeni bir evlilik düşüncesini ise pek de istemediği belli olan Altuğ, “Ben o hakkımı zaten kullandım, evlilik gibi bir düşüncem yok. Evlilik aşkı öldürmez ama zaman aşkı öldürür mü, onu bilmiyorum. Evleneceğim kişiden hiçbir zaman sözleşme talep etmem, aynı şekilde karşı taraftan da böyle bir talebin gelmeyeceğine inanıyorum” sözleriyle özel hayatındaki ilişkilerin samimiyetine vurgu yaptı.