Emre Altuğ, Mert Ramazan Demir’e Destek

DOSTLUĞUN PERDE ARKASI

Yalı Çapkını dizisinde birlikte rol alan Emre Altuğ ve Mert Ramazan Demir’in set arkadaşı olmaları, gerçek hayatta da dostluğa dönüştü. Dizi finalinden sonra vatani görevini yerine getirmek üzere Hatay’a giden Mert Ramazan Demir’in yemin töreni bugün gerçekleştirildi.

EMRE ALTUĞ’UN DESTEKLEYİCİ TUTUMU

Demir’in dizideki babası karakterine hayat veren Emre Altuğ, daha önce verdiği sözü yerine getirerek Hatay’daki törene katıldı. Tören esnasında rol arkadaşını yalnız bırakmayan Altuğ, dostluk bağlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Yalı Çapkını dizisinde baba-oğul ilişkisini başarıyla ekrana taşıyan bu ikili, kamera arkasında da uyumlu ve samimi ilişkileriyle dikkat çekiyordu.

SOSYAL MEDYA YANKILARI

Emre Altuğ’un Mert Ramazan Demir’in askerlik sürecine sağladığı destek, sosyal medya üzerinden de büyük takdir topladı. Dostluklarının güçlendiği bu dönemde, iki oyuncunun da gösterdiği dayanışma, hayranları tarafından olumlu bir şekilde karşılandı.