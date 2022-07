Emre Aşık açıkladı: Görüşmemiz oldu

Bir döneme oynadığı futbolla damga vuran ve giydiği formaların sonuna kadar hakkını veren Emre Aşık, Galatasaray’a geri dönüyor.

Bir dönem A Milli Takım ve 3 büyüklerde forma giydiği dönemin vazgeçilmez oyuncularından biri olan Emre Aşık, Skorer’den Nergis Aşkın’a çok özel açıklamalarda bulundu. Aşık, kariyeriyle ilgili çok önemli sözlere imza atarken, yeni sezon için Okan Buruk’la da görüştüğünü ilk kez açıkladı.

Bir zamanlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş forması giyen Emre Aşık,Skorer’den Nergis Aşkın’ın konuğu oldu. Hedefinin futbolun içerisine girmek ve genç oyunculara kendi tecrübelerini paylaşmak olduğunu açıkladı.

Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından yeniden futbolun içerisine girmek istediğini söyleyen Aşık, ”En son ben kısa bir özgeçmiş yaparsam futbolu 2010’da bıraktıktan sonra yaklaşık 6-7 sene genç milli takımların her grubunda görev aldım. Antrenör olarak yaklaşık 6 sene Şenol Güneş, Fatih Terim, Abdullah Avcı, Okan Buruk birbirinden değerli hocalarla çalışma fırsatı buldum, tabi ki bu 6 sene sonunda ayrılmak istedim, biraz çocuklarımla vakit geçirmeyi istedim.3-4 senedir onlarla biraz daha vakit geçiriyorum, onlar benim en kıymetlim çünkü, hepimizin en kıymetlileri. Şu anda tekrar futbolun içinden bir şeyler yapmak istiyorum, oradaki tecrübelerimi özellikle genç nesillere aktarmak istiyorum, hayallerine giden yollarda nelere dikkat etmeleri gerektiğini, nereleri yapmalı nereleri yapmamalı gerektiğini konusunda onlarla çalışmak ve onlara öğütler vermek istiyorum. Tekrar futbolun içerisine gireceğim nasip olursa, bir yerden gireceğiz bakalım” ifadelerini kullandı.

Emre Aşık, Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Okan Buruk ile görüştüğünü ifade eden Aşık, ”Okan Buruk ile görüşmemiz oldu. Bu görüşmede Okan Buruk tarafından benim ile çalışmak istendiği belirtildi. Bekliyorum ,olursa tabi ki bu Galatasaray’da olursa, ben de Galatasaraylıyım sonuçta camiayı seven, bilen bir insanım ve her zaman söylediğim bir şey var Galatasaray büyük bir camia büyük bir aile bu ailenin bir ferdi olmak her zaman bana mutluluk verir ancak Galatasaray’da görev almak sadece bu ailenin bir ferdi olmakla olmuyor tabii ki, eğer Galatasaray’a ben bir şeyler verebileceksem bu göreve talip olmak isterim ve verebileceğime inanıyorum. Özellikle genç oyuncuların gelişimi ve defans kurgusu konusunda yardımcı olabileceğimi inanıyorum Okan hocaya” ifadelerini kullandı.