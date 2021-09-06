Emre Aşık boşandı

Eski futbolcu Emre Aşık ile 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç’ın olaylı boşanma davası sonuçlandı.

Eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık arasında yaklaşık üç yıldır devam eden boşanma davası karara bağlandı.

Gündemden düşmeyen çekişmeli boşanma davasında mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi. Ayrıca üç çocuğun velayeti de baba Emre Aşık’a verildi. Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Aşık, “Artık çocuklarımla yeni hayatım beni bekliyor” dedi.

Emre Aşık’tan olan 3 çocuğunun velayetini onlara şiddet uyguladığı için kaybeden Yağmur Sarnıç’ın, yeni sevgilisinden hamile olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün sağlık kontrolü için hastaneye giden Yağmur Sarnıç, kameralara yansıdı. Göbeğinin iyice belirginleştiği görülen Yağmur Sarnıç’ın erkek bebek beklediği öğrenildi.

Çıkan görüntülerle alakalı ise Yağmur Sarnıç’ın nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.