Emre Aşık’ın eşi yakalandı

Bir dönem oynadığı futbolla konuşulan Emre Aşık’ın eşi Yağmur Sarnıç’ın İstanbul’da polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

Eski eşi Emre Aşık’ın avukatını tehdit ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Yağmur Sarnıç, Küçükçekmece’de yakalandı. Sarnıç hakkında ayrıca biri kesinleşmiş hapis cezası, toplam 6 suçtan yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Eski futbolcu Emre Aşık, 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç’tan yaklaşık 2.5 yıl süren çekişmeli boşanma davasıyla geçtiğimiz yıl Eylül ayında boşandı.

Boşanma süreci devam ederken Sarnıç, Aşık’ın avukatı Funda Sadıkahmet’i arayarak, hakaret ve tehditlerde bulundu. Avukat Sadıkahmet, Sarnıç’tan şikayetçi oldu.

6 FARKLI SUÇTAN YAKALAMA KARARI

Hakkında ‘Hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarında dava açılan Sarnıç, mahkemeye gitmeyince yakalama kararı çıkarıldı.

Sarnıç, Küçükçekmece’de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yağmur Sarnıç’ın biri kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere, 6 farklı suçtan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.