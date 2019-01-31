Emre Aşık’ın eşinden şok açıklama

Eski milli oyuncu Emre Aşık’ın eşi Yağmur Aşık, boşanma davası açan eşi hakkında sarfettiği sözlerine açıklık getirdi.

Yağmur Aşık, ‘boşanmak üzere olduğu eşinin FETÖ’ye üye olduğunu ileri sürerek polis merkezine ihbarda bulunduğu’ haberlerinin ardından yeni bir açıklama yaptı.

Emre Aşık’ın eşi Yağmur Aşık, “Emre, vatanına, bayrağına bağlı FETÖ’nün F’si ile alakası olmayan bir insan. Eşimi sinirlendirmek için onun hassas olduğu FETÖ konusunda bir şeyler söyledim” dedi.

Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre Aşık çifti, yaptıkları boşanma protokolünü de dava açıldıktan dört gün sonra mahkemeye sundu. Protokolde taraflar birbirlerinden maddi ve manevi tazminat istemedi. Fakat bir müddet sonra Yağmur Aşık, anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçti. Ancak çift, otel lobisinde kavgaya tutuşunca soluğu karakolda aldı. Karakoldaki tartışmanın büyümesiyle Yağmur Aşık, eşini kızdırmak için ona ‘FETÖ’cü’ diye bağırdı. Örgütün ismi geçince olay polisler tarafından tutanak altına alındı. Durum adliyeye intikal edince çiftin arası tekrar bozuldu.

Yağmur Aşık, ‘Eşini ihbar etti’ haberleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “O gün kocam ile kavga etmiş ve kavga esnasında kızgınlık ile bir sürü şey söylemişimdir, akabinde kocam karakoldan ayrılmıştır. Sonrasında memur beyler benden ifade vermemi istediğinde ben şikayetçi olmayacağımı ve ifade vermeyeceğimi söyleyerek karakoldan ayrıldım.”

Yağmur Aşık sözlerine söyle devam etti: “Bizim huzurlu bir yuvamız var. Benim ağzımdan çıkan sözler bu şekilde lanse edilerek evliliğimize zarar verilmek istenmiştir. Emre, vatanına, bayrağına bağlı FETÖ’nün F’si ile alakası olmayan bir insan. Eşimi sinirlendirmek için onun hassas olduğu FETÖ konusunda bir şeyler söyledim. Eşimi zan altında bıraktığım için çok üzgünüm. Emre’nin FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmadığını bildiğim halde başına dert açtım. Eşime ve çocuklarıma yaşattığım bu acı için büyük üzüntü duyuyorum.”

SABAH