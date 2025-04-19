Emre Ateş, Yolcuyu Hastaneye Götürdü

YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRME GÖREVIDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde belediyeye ait bir halk otobüsünün sürücüsü Emre Ateş, bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine güzergahından saparak hastaneye gitmeyi tercih etti. Bu kritik anlar, otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KATILIMCI DESTEKLE HIZLI MÜDAHALE

Maltepe-Ozanlar-Yazlık seferinde görevli olan otobüs şoförü Emre Ateş, istemeden de olsa rahatsızlanan bir yolcu ile karşılaştı. Durumu fark eden Ateş, diğer yolcuların da desteğiyle güzergahını değiştirdi ve hastaneye doğru yola çıktı. Olay sonrasında yapılan tedavinin ardından yolcunun epilepsi krizi geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.