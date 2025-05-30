Emre B. “Bu para benim için değil” dedi

EMRE BELÖZOĞLU’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Eyüpspor karşısında yaşanan 14 milyon Euro ile ilgili yaptığı açıklamalarda, “Bu paraya kulübün ihtiyacı var. Antalyaspor’un başarısı için bu paraya ihtiyacı olduğunu söyledim, kendi adıma istediğim bir para değildi” dedi. Antalyaspor, Süper Lig’in 38. haftasında Trabzonspor’a 2-0 mağlup olarak sezonu puansız kapattı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Antalyaspor’un geçtiği süreçleri ve gelecek hedeflerini değerlendirdi.

BÜYÜK BİR ONUR OLDU

Sezonun kendisi için her açıdan öğretici ve duygusal geçtiğini vurgulayan Belözoğlu, “Hepimiz için gerçekten çok zor bir seneydi. Buraya gelmek, bu tecrübeyi yaşamak benim için mükemmel bir duyguydu. Antalya’yı ve bu atmosferi daha önce bu kadar yakından tanımıyordum. Bu şehirde olmak, bu oyuncu grubuyla çalışmak çok kıymetliydi” ifadesini kullandı. Takımıyla ligde kalmayı başardıklarını belirten Belözoğlu, “Bizi üç hafta önce rahatlatan pozisyona getiren ne varsa, arkasında çok ciddi bir emek vardı. Bu takımın bir parçası olduğum için mutluyum” şeklinde konuştu.

SAVUNMA SORUNLARIYLA MÜCADELE

Belözoğlu, devraldığı takımın defansif açıdan ciddi problemlerle karşılaştığını dile getirerek, “Çok yumuşak bir takımımız vardı. 62 gol yemiş bir takım devraldık. Elimizden geldiğince defans hattını düzeltmeye çalıştık. Mevcut gücümüze göre çok iyi işler yaptık” dedi. Ayrıca, daha kaliteli takımları oyun anlamında geride bıraktıklarını da sözlerine ekledi.

GELECEK HEDEFLERİ VE DİNAMİK BİR TAKIM KURMA ARZUSU

Görevine devam edeceğini belirten Belözoğlu, “Benim bir sene daha mukavelem var. Daha hedefi olan, daha dinamik bir takım kurmak istiyorum. Antalya’ya yakışan bir oyun ortaya koymak istiyoruz. Şehir dinamiklerinin bu takımı sahiplenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

PARA İHTİYACI ÜZERİNE AÇIKLAMA

Belözoğlu, Eyüpspor maçı sonrası gündem olan “14 milyon Euro gerekiyor” ifadesi ile ilgili de açıklama yaparak, “Ben kendime bu parayı istemedim” diye konuştu. Ardından sözlerine şu şekilde devam etti: “Şartlar benim için değişmedi. Herkes bir yıl yaşlandı. Antalyaspor’un mevcut dosyaları, transfer tahtasının açılması ve bu sezon oyunculara yapılan ödemelerin toplamı bu rakamları ortaya çıkarıyor. Bu paraya kulübün ihtiyacı var. Antalyaspor’un başarısı için bu paraya ihtiyacı olduğunu söyledim, kendi adıma istediğim bir para değildi. Ben Anadolu kulüplerine para kazanmak için gelmedim. Geçmişte de hiçbir takımdan tazminat almadan ayrıldım. Burada kalmak, güçlü bir kadroyla daha fazlasını başarmak istiyorum.”