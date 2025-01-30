Emre Bağçe Kalp Krizi Sonucu Vefat Etti

KEŞAN’DA GENÇ BİRİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan bir organizasyon şirketinde çalışan 19 yaşındaki Emre Bağçe, dün arkadaşlarıyla birlikte çarşıda yemek yedikten sonra dolaşmak üzere Hastane Caddesi’ne gitti. Caddede yürürken bir anda fenalaşan Bağçe, hemen bir özel araçla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan muayenede Emre Bağçe’nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalenin ardından Bağçe, daha ileri tedavi için Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen genç adam kurtarılamadı. Bağçe’nin cenazesi, otopsi yapılması amacıyla hastanenin morguna kaldırıldı.