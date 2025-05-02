Emre Belözoğlu, “43 puan değerli ama henüz bitmedi” dedi. 1-0 galibiyet önemliydi. Hakem büyük hayal kırıklığıydı. Genç kaleci Apo’yu övdü. Deplasmanda zorluk çekiyoruz. Bu sezon daha iyi olacağız

TEKNİK DİREKTÖR EMRE BELÖZOĞLU’NDAN DEĞERLENDİRMELER

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Konyaspor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Antalyaspor, Konyaspor’u 1-0 mağlup etti. Maç sonrası yapılan basın toplantısında galibiyeti ve maçtaki gelişmeleri değerlendiren Belözoğlu, “43 puan değerli ama matematiksel olarak henüz hiçbir şey bitmiş değil” ifadesini kullandı.

İYİ MÜCADELE EDİLDİ

Aldıkları 43 puanın kendileri için oldukça değerli olduğunu vurgulayan Belözoğlu, “Bir maç fazlası olmasına rağmen Konyaspor’u altımıza aldık. Oyuncu gücümüze göre bütün planlarımızı ve formasyonlarımızı her maçta kazanmak üzerine kuruyoruz. Bugün de öyle oldu. Belki en iyi iç saha performansımız değildi ama kazanmayı bildik. 22 oyuncuyu da tebrik ediyorum, centilmence iyi mücadele ettiler” dedi.

Karşılaşmanın iki takım için de zorlu anlar içerdiğini belirten Belözoğlu, “Penaltı pozisyonuyla öne geçseydi Konyaspor, bizim adımıza daha zor bir maç olabilirdi” şeklinde konuştu.

HAKEM YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

Hakem kararlarına yönelik eleştirilerde bulunan Belözoğlu, “Bugün en büyük hayal kırıklığı hakemdi. Kendisi adına çok üzgünüm. Bu kadar kötü bir maç yönetimi. Maçın her anında Konyaspor’un yanında oldu. Teknik adam olarak büyük hayal kırıklığı yaşıyorum” dedi.

GENÇ KALECİYE ÖVGÜ

Genç kaleci Abdullah Yiğiter’in performansını da öven Belözoğlu, “Çok potansiyelli bir kaleci. Penaltıyı kurtararak bizi oyunda tuttu. Sonrasında da çok net pozisyonlarda yine devreye girdi. Bence Apo’nun bu büyük performansını övmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.

Takım savunmasına verdikleri öneme de değinen Belözoğlu, “10 antrenmanın 6-7’sini defansif çalışmalar üzerine yapıyoruz. Elimizden geleni oyuncularla birlikte uygulamaya çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada oyuncu grubunun aslan payı olduğunu düşünüyorum” dedi.

DEPLASMAN PERFORMANSI

İç saha performansının ligdeki konumlarını belirlediğini söyleyen Belözoğlu, “Deplasman karnemiz iyi değil. Ama iç sahada bu farkı ortaya koyduk. Bugünkü oyun dışında önceki dört iç saha maçını kazandık ve o maçlarda rakipten çok daha iyi oynadık” değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezon Ankaragücü ile yaşadıkları küme düşme sürecine dair konuşan Belözoğlu, “Geçen yıl Ankaragücü ile 41 puanla düştük. Bu sene 43 puanla matematiksel olarak henüz hiçbir şey bitmiş değil ama kolay yakalanmayacak bir puan olduğunu düşünüyorum. Büyük konuşmak doğru olmaz” diye konuştu.