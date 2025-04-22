Emre Belözoğlu, Atahan’a görev devretti

TEKNİK DİREKTÖR BELÖZOĞLU, GÖREVİ ATAHAN’A DEVRETTİ

Onvo Antalyaspor’un teknik direktörü Emre Belözoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle görevini minik Atahan’a devretti. Akdeniz ekibi, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Net Global Sivasspor ile 26 Nisan Cumartesi günü gerçekleştireceği deplasman mücadelesinin hazırlıklarını devam ettiriyor. Belözoğlu, 23 Nisan dolayısıyla yardımcıları ve A Takım oyuncuları ile birlikte Antalyaspor’un 9 yaş altı takımıyla antrenmanda buluştu. İdmandaki görevini Atahan’a deviren Belözoğlu, “Sen bugün hocasın. Biz de yardımcıların olarak A takımdan da ağabeylerine koçluk yapacaksın. Ne yapalım bugün?” diye sordu. Minik Atahan ise, “İlk başta 5’e 2 ile başlayalım.” yanıtını vererek futbolcu ağabeylerine yönlendirmelerde bulundu.

BELÖZOĞLU’NDAN 23 NİSAN MESAJI

Antrenmanın ardından tüm çocukların bayramını kutlayan Belözoğlu, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sizlere armağan ettiği ve aynı zamanda sizleri bize emanet ettiği çok önemli bir gün. Bugünlerimizi kutlarken bu bilinçte olmalıyız. Hepimizin iyi bir birey olması lazım. Derslerimize iyi çalışmamız lazım. Antrenmanlarımızda çok iyi çalışmamız lazım. Eğer iyi bir birey, iyi bir futbolcu olmak istiyorsak, bunların öneminin farkında, anne ve babamıza, arkadaşlarımıza, birbirimize saygılı birer nesil olmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPTI

Teknik direktör Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugünkü idmanda görevimi sevgili Atahan devraldı. Zekası, ışıltısı ve heyecanlarıyla çocuklarımızın bize ışık tutmasından daha güzel ne olabilir? Bize bu güzel vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.” ifadelerine yer verdi. Onvo Antalyaspor’un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili hazırladığı klip de sosyal medya üzerinde büyük beğeni topladı.