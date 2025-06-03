Emre Belözoğlu, Eyüpspor ile anılmıyor

ANTALYASPOR SEZONU TAMAMLADI

Antalyaspor Kulübü, Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu 44 puan toplayarak 15. sırada tamamladı. Akdeniz ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu hakkında ise dikkat çeken bir iddia ortaya çıktı. Belözoğlu’nun, Arda Turan ile yollarını ayıran başka bir Süper Lig takımı olan Eyüpspor ile anılmaya başlandığı belirtildi. Basında çıkan haberlerde, 44 yaşındaki teknik adamın İstanbul temsilcisi ile anlaştığı öne sürüldü.

EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Antalyaspor’un teknik direktörü Emre Belözoğlu, bu iddialara yönelik sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Belözoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Basında ve sosyal medyada çıkan bir kulüple anlaştığım iddialarının gerçeklik payı yoktur, yalandır. Yarın başkanımızla yapacağımız toplantı ve Antalyaspor’un geleceği haricinde hiçbir gündemim bulunmamaktadır.”

ANTALYASPOR’UN PERFORMANSI

Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, 18 lig maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK GEÇMİŞİ

Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerine Fenerbahçe ile başlamış, daha sonra Başakşehir ve Ankaragücü kulüplerinde görev almıştır.