Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’den bahsetti

EMRE BELÖZOĞLU’NDAN FENERBAHÇE AÇIKLAMALARI

Süper Lig takımlarından Antalyaspor’un teknik direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Sabah Spor’a yaptığı açıklamalarda, eski hocası Aykut Kocaman’a dair de dikkat çeken ifadeler kullandı. Belözoğlu, Fenerbahçe’nin değişim sürecini gündeme getirerek, “Bence futbolda oynatmak istediğiniz oyunun kıymetini ortaya çıkaran etken coşkudur. İçeride verdiğiniz motivasyon. Daha az enformasyon ama daha fazla motivasyon. Zaten elinizde güçlü bir teknik direktör profili ve oyuncu grubu var. Ama o enerjiyi ortaya çıkarmak önemli. Fenerbahçe’de son zamanlarda o eksikti. Feyenoord maçında taraftar ve saha birleşti gibi göründü. Karşılıklı sabır ve sevginin devam etmesi gerekiyor.” diye konuştu.

BİG HAREKETLER VE HEDEFLER

Belözoğlu, Fenerbahçe’nin Benfica gibi güçlü rakipleri eleyebileceğini belirtirken, “Fenerbahçe bu şekilde Benfica’yı da eleyebilir, diğer güçlü takımları da eleyebilir. Güçlü bir kadrosu var Fenerbahçe’nin. Artık takımlarımızın Avrupa’ya gitmesi gerekiyor. Sadece Türkiye liginde bir şampiyonluk veya şampiyonluk kovalama bunların mutlu ettiği hallerden çıkıp biraz daha büyük hedeflerde olması gerekiyor büyük takımlarımızın. Fenerbahçe’de son maçta biraz bunu gördük gibi. Bu tabi tek maçla olmaz. Devamının gelmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

AYKUT KOCAMAN’IN ROLÜ VE DEĞERİ

Aykut Kocaman ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Emre Belözoğlu, “Aykut Hocanın günün sonunda hep haklı çıkma durumu vardır. Türk futbolunun akil adamı Aykut Kocaman’dır. Soğuk duruşunun altında nasıl duygusal bir yapısının ve insanlara karşı nasıl merhametli biri olduğunu çok iyi bilirim. Ben yönetilmesi çok zor bir oyuncuydum. Beni yönetti. Beni yönettiyse herkesi yönetebilir bir teknik adam. Bana hep ‘Bir gün beni anlayacaksın’ diyordu. Onu anlamanın vermiş olduğu mutluluk mu yoksa acı mı desem hepsini yaşıyorum teknik direktör olarak. Aykut hocayı bir ağabey, bir teknik adam ve bir rol modeldir. Benim gönlümün efendisi Aykut Kocaman’dır. Aykut Hoca, hesap yapmaz, kafasının arkasında planı yoktur. Bir o kadar da samimi bir adamdır.” şeklinde konuştu.