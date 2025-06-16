Emre Belözoğlu, Fenerbahçe için umutlu

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ EMRE BELÖZOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

Antalyaspor’un teknik direktörü Emre Belözoğlu, İspanyol basınına verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Fenerbahçe ile ilgili ifadeleri dikkat çekti. “Bir gün teknik direktör olarak, Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk deneyimini yaşayacağım. Bundan hiç şüphem yok.” şeklinde belirtti. 44 yaşındaki teknik adam, mevcut sezonu değerlendirirken, ligdeki zorlukların ve gerçeklerin farkında olduklarını vurguladı.

LİGDEKİ REKABET VE TAKIM STRATEJİLERİ

Emre Belözoğlu, “Bu ligde birçok gerçek var ve bunlara uyum sağlamak zorundasınız. Bizim gibi takımlar, özellikleri nedeniyle daha savunma odaklı plana ihtiyaç duyarlar.” diyerek, takımın sezon başında eksikliklerine odaklandıklarını vurguladı. Sağlam bir savunma oluşturmanın yanı sıra rakiplere karşı net ve uygulanabilir planlar geliştirdiklerini ifade etti. Deplasman performanslarının istenilen seviyede olmamasına rağmen evlerinde kazandıkları maçların, takımı daha rahat bir konuma getirdiğini belirtti.

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLUĞU İÇİN ÜMİTVERİCİ GÖRÜŞLER

Genç teknik adam, “Fenerbahçe’nin son yıllarda şampiyon olamaması sizi üzüyor mu?” sorusuna ise, “Fenerbahçe’yi seven herkes, her yıl şampiyon olmasını ister. Oyuncu olarak geçirdiğim yıllarda Fenerbahçe’ye olan sevgim daha da arttı. Eminim ki bu şampiyonluk yakında gelecek.” yanıtını verdi. Bu açıklamalarının ardından yeniden “Bir gün teknik direktör olarak, Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk deneyimini yaşayacağım. Bundan hiç şüphem yok.” sözlerini yineledi.