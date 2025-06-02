Emre Belözoğlu İddaaları Yalanladı

BELÖZOĞLU’NDAN YALANLAMA

Antalyaspor’un teknik direktörü Emre Belözoğlu, diğer kulüplerle anlaştığına dair çıkan iddiaları kesin bir dille reddetti. Belözoğlu, sosyal medya platformunda paylaştığı mesajında, “Basında ve sosyal medyada çıkan bir kulüple anlaştığım iddialarının gerçeklik payı yoktur, yalandır. Yarın başkanımızla yapacağımız toplantı ve Antalyaspor’un geleceği haricinde hiçbir gündemim bulunmamaktadır.” sözlerini kullandı.

GÜNDEMİ ANTALYASPOR

Belözoğlu, kulübün geleceği ve yönetimi hakkında yapılacak toplantının dışında herhangi bir konuyla ilgilenmediğini belirtiyor. Bu açıklama, kulüpteki belirsizliklerin giderilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Emre Belözoğlu’nun kararlı duruşu, Antalyaspor’un hedeflerine olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.