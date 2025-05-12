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Emre Belözoğlu: “Kötü Deplasman Performansı”

EMRE BELÖZOĞLU KÖTÜ PERFORMANS HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Kayseri – Antalyaspor’un Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının sergilediği performansı eleştirdi. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor’a 3-1 mağlup oldu. Maç sonrası yapılan basın toplantısında Belözoğlu, “Bizim adımıza sezonun başından beri olan net deplasman performanslarından biri oldu” dedi.

DEPLASMAN PERFORMANSINDAN ÜZÜNTÜ

Belözoğlu, bu durumu değiştirmek için hem ekip hem de oyuncuların çok çalıştığını ifade etti. Fakat, bunun değişme ihtimalinin görünmediğini vurguladı. “Ligin sonuna geldik. Takım önemli bir iş yaptı. 43 puan ve çok değerli iç saha galibiyetleri bizi şu an rahat konuma getirdi. Bundan dolayı oyuncularımdan her zaman teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

GELECEK MAÇLAR İÇİN HAZIRLIK

Emre Belözoğlu, “Deplasman gece, iç saha gündüz” diyerek iki farklı performans görüntüsünün 40’lı puanların üzerine çıkmalarını sağladığını söyledi. “Çok çalıştığımızı söyleyebilirim. Deplasman adına çok kötü bir performans. Üzgün olduğumu söylüyorum ama bunun da değişeceğini düşünmüyorum. Önümüzde 2 tane iç saha, 1 tane deplasmanımız var. İki maçı da kazanma planı yapacağız. Çok bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

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