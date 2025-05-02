Emre Belözoğlu: “Matematiksel Olarak Hiçbir Şey Bitmedi”

MATEMATİKSEL OLARAK HENÜZ BİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL

Antalyaspor’un teknik direktörü Emre Belözoğlu, Konyaspor ile oynanan maç sonrası yaptığı açıklamalarda, “43 puan değerli ama matematiksel olarak henüz hiçbir şey bitmiş değil” ifadesini kullandı. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Antalyaspor, Konyaspor’u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, galibiyeti ve maçtaki gelişmeleri ele aldı. Aldıkları 43 puanın kendileri açısından çok değerli olduğunu belirten Belözoğlu, “Bir maç fazlası olmasına rağmen Konyaspor’u altımıza aldık. Oyuncu gücümüze göre bütün planlarımızı ve formasyonlarımızı her maçta kazanmak üzerine kuruyoruz. Bugün de öyle oldu. Belki en iyi iç saha performansımız değildi ama kazanmayı bildik. 22 oyuncuyu da tebrik ediyorum, centilmence iyi mücadele ettiler” şeklinde konuştu.

HAKEM İLE İLGİLİ HAYAL KIRIKLIĞI

Maçın her iki takım için de önemli anlar barındırdığını ifade eden Belözoğlu, “Penaltı pozisyonuyla öne geçseydi Konyaspor, bizim adımıza daha zor bir maç olabilirdi” dedi. Hakem kararlarını eleştirerek, “Bugün en büyük hayal kırıklığı hakemdi. Kendisi adına çok üzgünüm. Bu kadar kötü bir maç yönetimi. Maçın her anında Konyaspor’un yanında oldu. Teknik adam olarak büyük hayal kırıklığı yaşıyorum” sözlerini dile getirdi.

GENÇ KALECİYİ ÖVÜYOR

Genç kaleci Abdullah Yiğiter’in performansına da değinen Belözoğlu, “Çok potansiyelli bir kaleci. Penaltıyı kurtararak bizi oyunda tuttu. Sonrasında da çok net pozisyonlarda yine devreye girdi. Bence Apo’nun bu büyük performansını övmemiz gerekiyor” diyerek genç kalecinin başarılı performansını vurguladı. Takım savunmalarına verdikleri önemi belirten Belözoğlu, “10 antrenmanın 6-7’sini defansif çalışmalar üzerine yapıyoruz. Elimizden geleni oyuncularla birlikte uygulamaya çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada oyuncu grubunun aslan payı olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

İÇ SAHA PERFORMANSI ÖNEMLİ

İç saha performanslarının ligdeki konumlarını belirlediğini ifade eden Belözoğlu, “Deplasman karnemiz iyi değil. Ama iç sahada bu farkı ortaya koyduk. Bugünkü oyun dışında önceki dört iç saha maçını kazandık ve o maçlarda rakipten çok daha iyi oynadık” değerlendirmesinde bulundu. Geçen sezon Ankaragücü ile yaşadıkları küme düşme sürecine dönerek, “Geçen yıl Ankaragücü ile 41 puanla düştük. Bu sene 43 puanla matematiksel olarak henüz hiçbir şey bitmiş değil ama kolay yakalanmayacak bir puan olduğunu düşünüyorum. Büyük konuşmak doğru olmaz” ifadelerini kullandı.