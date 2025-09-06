Emre Belözoğlu’na Sürpriz Doğum Günü

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Antalyaspor’un teknik direktörü Emre Belözoğlu, 45’inci doğum gününde birçok sürprizle karşılaştı. Öncelikle, Regnum’da düzenlenen bir kutlamada Belözoğlu’nun doğum günü coşkuyla kutlandı. Ardından, Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçının sonrasında tecrübeli teknik adam için bir pasta kesildi.

FAMOUS NAMES CELEBRATE ONLINE

Emre Belözoğlu, sosyal medya üzerinden canlı bir yayın açarak bu özel gününü kutlamaya katılan ünlü isimlerle buluştu. Yayına katılan sanatçılar, eski futbolcular ve teknik direktörlerin yanı sıra Milli takım futbolcuları da onun bu özel gününde yanındaydı. Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Konya’da bulunan oyuncuları İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü, Hakan Çalhanoğlu ve Uğurcan Çakır, Belözoğlu’na görüntülü bağlanarak sevgi dileklerini iletti.

MİLLİ FUTBOLCULARDAN KUTLAMA VE TEMENNİLER

Emre Belözoğlu, Uğurcan Çakır’a Galatasaray transferi nedeniyle başarılar dilerken, milli futbolculara İspanya’ya karşı hem şans hem de başarı dileklerinde bulundu. Ayrıca, futbolculuk döneminde Atletico Madrid’de birlikte oynadığı Tiago Mendes, Mario Suarez ve Miranda ile de yayın sırasında bir süre sohbet etme fırsatı buldu.