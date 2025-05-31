Emre Belözoğlu’ndan 14 Milyon Euro Açıklaması

Emre Belözoğlu’ndan 14 milyon Euro çıkışı: “Bu paraya kulübün ihtiyacı var, kendi adıma istediğim bir para değil”

14 MİLYON EURO AÇIKLAMASI VE KULÜP İHTİYACI

Antalyaspor’un Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Eyüpspor karşılaşmasının ardından yaptığı 14 milyon Euro çıkışı üzerine açıklamalarda bulundu. “Bu paraya kulübün ihtiyacı var. Antalyaspor’un başarısı için bu paraya ihtiyacı olduğunu söyledim, kendi adıma istediğim bir para değildi” diyerek, Antalyaspor’un Süper Lig’in 38. haftasında Trabzonspor’a 2-0 mağlup olduğunu ve sezonu puansız tamamladığını belirtti.

TECRÜBE DOLU SEZON VE GELECEK HEDEFLERİ

Belözoğlu, sezonun hem duygusal hem de öğretici geçtiğini ifade ederek şunları aktardı: “Hepimiz için gerçekten çok zor bir seneydi. Buraya gelmek, bu tecrübeyi yaşamak benim için mükemmel bir duyguydu. Antalya’yı ve bu atmosferi daha önce bu kadar yakından tanımıyordum. Bu şehirde olmak, bu oyuncu grubuyla çalışmak çok kıymetliydi.” Takımıyla birlikte ligde kalmayı başardıklarını vurgulayan Belözoğlu, “Bizi üç hafta önce rahatlatan pozisyona getiren ne varsa, arkasında çok ciddi bir emek vardı. Bu takımın bir parçası olduğum için mutluyum” dedi.

SAVUNMA SORUNLARI VE İYİLEŞTİRME ÇABALARI

Belözoğlu, devraldığı takımın savunmada büyük sıkıntılar yaşadığını ifade etti. “Çok yumuşak bir takımımız vardı. 62 gol yemiş bir takım devraldık. Elimizden geldiğince defans hattını düzeltmeye çalıştık” şeklinde konuşan Belözoğlu, mevcut güce göre iyi işler yaptıklarını belirtti.

SÖZLEŞME VE HEDEFLER

Teknik adam, görevine devam edeceğini belirtti ve “Benim bir sene daha mukavelem var. Daha hedefi olan, daha dinamik bir takım kurmak istiyorum. Antalya’ya yakışan bir oyun ortaya koymak istiyoruz” dedi.

PARANIN ANLAMINA DEĞİNDİ

Sonrasında Belözoğlu, 14 milyon Euro gerekliliği üzerinde durarak, “Ben kendime bu parayı istemedim” diyerek sözlerini sürdürdü: “Şartlar benim için değişmedi. Herkes bir yıl yaşlandı. Antalyaspor’un mevcut dosyaları ve oyunculara yapılan ödemelerin toplamı bu rakamları ortaya çıkarıyor. Bu paraya kulübün ihtiyacı var. Burada kalmak, güçlü bir kadroyla daha fazlasını başarmak istiyorum.”