Emre Belözoğlu’ndan Açıklama Geldi

ANTALYASPOR’UN 2024-2025 SEZONU SONUÇLARI

Antalyaspor Kulübü, Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu 44 puanla 15. sırada tamamladı. Akdeniz ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Belözoğlu’nun, Arda Turan ile yollarını ayıran bir diğer Süper Lig ekibi Eyüpspor ile anılmaya başladığı öne sürüldü. Basında çıkan haberlerde, 44 yaşındaki teknik direktörün İstanbul temsilcisiyle anlaşma sağladığı iddia ediliyor.

İDDİALARA YANIT

Antalyaspor’un teknik direktörü Emre Belözoğlu, bu iddialar üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Belözoğlu, “Basında ve sosyal medyada çıkan bir kulüple anlaştığım iddialarının gerçeklik payı yoktur, yalandır. Yarın başkanımızla yapacağımız toplantı ve Antalyaspor’un geleceği haricinde hiçbir gündemim bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU’NUN ANKETİ

Antalyaspor, Emre Belözoğlu yönetiminde 18 lig maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Belözoğlu’nun teknik direktörlük kariyeri, Fenerbahçe ile başladı. Başakşehir ve Ankaragücü gibi takımları da çalıştıran Belözoğlu’nun geleceği merak ediliyor.