Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçe Maçı Açıklaması

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN AÇIKLAMALARI

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının Fenerbahçe karşısında 3-0 kaybettiği maçın ardından basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Mağlubiyeti yorumlayan Belözoğlu, “Fenerbahçe karşısında biraz daha savunma güvenliğini arttırmanız gerekiyor. Aslında buna da çalıştık. Bir korner, ikinci gol bir korner devamı, çıkarken basit top kaybı, üçüncü golde yine bir orta sonrası devam eden pozisyon, rakibi çok rahat bıraktık. Kolay teslim olduk. Fenerbahçe’ye net pozisyon vermeden 3-0 oldu. Bu da Fenerbahçe’nin gücünün gerçeği, bunu kabul etmemiz lazım. Bizim için sakat oyuncuların artması üzücü, maçın 20-25 dakikalık bölümünde de kolay teslim olduk. Bunlar bizim için üzücü. Kafamızı kaldıracağız. Rizespor maçında iç sahada gösterdiğimiz güç devam edecek diye umuyorum” şeklinde konuştu.

MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ VE OYUNCULARA TEŞEKKÜR

Ülker Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Belözoğlu, takımının 5 maç üst üste yenilmediğini hatırlattı. Karşılaşma hakkında söylenecek fazla bir şey olmadığını belirten Belözoğlu, “Geldiğimiz günden beri oyuncular her şeyi yapıyor. Bugün adına söylenebilecek çok fazla bir şey yok. İlk 25 dakika çok kolay teslim olduk, daha sonra en azından oyuna ortak olmaya çalıştık. Bireysel kalite çok yüksek, net pozisyon vermeden skor 2-0’a geldi. 3. golde yine çalıştığımız halde doğru yerleşememeden geldi. Bugün adına üzgün olduğum 2 konu var; birincisi çok kolay teslim olduk, ikincisi de sakatlık. Oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştı, onlara teşekkür ediyorum. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum” dedi.