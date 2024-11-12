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Emre Belözoğlu’nun Galatasaray İtirafı

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EMRE BELÖZOĞLU’NUN FUTBOLCULUK DÖNEMİ

Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Galatasaray, Inter ve Fenerbahçe’deki futbolculuk dönemi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Özellikle 3 Temmuz süreci ve sarı-lacivertli takımdaki sportif direktörlük kariyeriyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

GALATASARAY’DA KALMA İHTİMALİ

Belözoğlu, “Inter o dönem Okan Ağabey’i de izledi, beni de izledi. Aslında Okan Ağabey’in transferi biraz sonradan gelişti. Beni 1 sene izlediler, Okan Ağabey’i 2 maç izleyip ‘Emre’den daha iyi oyuncu bulduk’ demişler. O benimle beraber 2 sene kaldı, sonra Beşiktaş’a döndü. Ben ondan sonra 1.5 sene daha kaldım Inter’de. Inter’e transfer süreci bizim için çok zorlayıcı olmuştu o dönemde.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Galatasaray’da kalma ihtimallerinin olduğunu belirterek, “Yöneticiler özelinde değerlendirmek istemiyorum ama onlar çok isteseydi biz Galatasaray’da kalırdık o dönem.” dedi.

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