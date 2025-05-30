Emre Belözoğlu, Para İhtiyacı Vardı

ANTALYASPOR’DA YENİ HEDEFLER

Emre Belözoğlu’ndan 14 milyon Euro açıklaması: “Bu paraya kulübün ihtiyacı var, kendi adıma istediğim bir para değil.”

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Eyüpspor karşılaşmasının ardından yaptığı 14 milyon Euro’luk açıklamalarla dikkat çekti. Konuşmalarında kulübün bu paraya ihtiyaç duyduğunu vurguladı. “Bu paraya kulübün ihtiyacı var. Antalyaspor’un başarısı için bu paraya ihtiyacı olduğunu söyledim, kendi adıma istediğim bir para değildi,” şeklinde ifade etti. Antalyaspor, Süper Lig’in 38. haftasında Trabzonspor’a 2-0 mağlup olarak sezonu puansız kapattı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, sezon boyunca yaşanan zorluklar ve gelecek hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

ANTALYASPOR’DA ÇALIŞMAK BİR ONUR

Belözoğlu, sezonun kendisi için duygusal ve öğretici geçtiğine vurgu yaparak, “Hepimiz için gerçekten çok zor bir seneydi. Buraya gelmek, bu tecrübeyi yaşamak benim için mükemmel bir duyguydu,” dedi. Antalya’nın kendisi için farklı bir deneyim olduğunu belirten Belözoğlu, “Bu şehirde olmak, bu oyuncu grubuyla çalışmak çok kıymetliydi,” ifadelerini kullandı. Ligde kalmayı başardıklarını ve bunun önemli bir başarı olduğunu belirten teknik direktör, “44 puan çok değerli. Özellikle bize yakın takımları iç sahada yenmek, bizim için çok önemliydi,” dedi.

DEFANSIF SIKINTILAR VE ÇÖZÜMLER

Belözoğlu, devraldığı takımın defansif açıdan sorunlar yaşadığını ifade ederek, “Çok yumuşak bir takımımız vardı. 62 gol yemiş bir takım devraldık,” dedi. Takım içerisinde defans hattını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren teknik adam, “Mevcut gücümüze göre çok iyi işler yaptık. Daha kaliteli takımları geride bıraktık,” şeklinde konuştu.

HEDEF DİNAMİK BİR TAKIM KURMAK

Teknik direktör görevine devam edeceğini açıklayarak, “Benim bir sene daha mukavelem var. Daha hedefi olan, dinamik bir takım kurmak istiyorum,” ifadesini kullandı. Ayrıca Antalya’nın dinamiklerinin takımı sahiplenmesi gerektiğini belirten Belözoğlu, “Antalyaspor’un daha yukarıyı hedeflemesi için herkesin birlik içinde olması lazım,” dedi.

“KENDİM İÇİN DEĞİL, KULÜP İÇİN GEREKEN PARA”

Eyüpspor maçından sonra gündem oluşturan 14 milyon Euro açıklamasına da açıklık getiren Belözoğlu, “Ben kendime bu parayı istemedim,” diyerek devam etti. Mevcut şartların, oyuncuların ödemeleri ve transfer tahtasının açılması gibi nedenlerle bu rakamların ortaya çıktığını belirtti. “Bu paraya kulübün ihtiyacı var. Ben Anadolu kulüplerine para kazanmak için gelmedim. Geçmişte de hiçbir takımdan tazminat almadan ayrıldım,” diyerek buradaki varlığına dikkat çekti. Güçlü bir kadro ile daha fazlasını başarmak istediğini dile getirdi.