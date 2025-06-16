Emre Belözoğlu Şampiyonluk Bekliyor

TEKNIK DİREKTÖRÜN GÖRÜŞLERİ

Süper Lig’in takımlarından Antalyaspor’un Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, İspanyol medya organı AS’a özel beyanlarda bulundu. Röportaj sırasında Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerini paylaşan Belözoğlu, “Bir gün teknik direktör olarak, Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk deneyimini yaşayacağım. Bundan hiç şüphem yok.” şeklinde konuştu.

SEZON DEĞERLENDİRMESİ

44 yaşındaki teknik adam, bu sezonla ilgili değerlendirmelerini de aktardı. “Bu ligde birçok gerçek var ve bunlara uyum sağlamak zorundasınız. Bizim gibi takımlar, özellikleri nedeniyle daha savunma odaklı plana ihtiyaç duyar. Geldiğimizde, gördüğümüz eksiklik buydu. Buna odaklandık.” ifadeleriyle başladığı sözlerini, “Sağlam bir savunma oluşturmak ve rakiplere karşı planlarımızı net ve uygulanabilir hale getirmek için çalıştık ve bu fark yarattı. Deplasmanda iyi performans gösteremememize rağmen, evimizde üst üste birkaç maç kazanmayı başardık. Ancak bu, bizi daha rahat bir konuma getirmekte belirleyici oldu.” sözleriyle sürdürdü.

TARAFTARIN BEKLENTİLERİ

Genç teknik adam, “Fenerbahçe’nin son yıllarda şampiyon olamaması sizi üzüyor mu?” sorusuna da yanıt verdi. “Fenerbahçe’yi seven herkes, her yıl şampiyon olmasını ister. Oyuncu olarak geçirdiğim yıllarda Fenerbahçe’ye olan sevgim daha da arttı. Eminim ki bu şampiyonluk yakında gelecek.” diyerek taraftarların beklentilerini izah etti. Emre Belözoğlu, bu sözlerinin ardından tekrar, “Bir gün teknik direktör olarak, Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk deneyimini yaşayacağım. Bundan hiç şüphem yok.” dedi.