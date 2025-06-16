Emre Belözoğlu, Şampiyonluk İçin Hırsla Çalışıyor

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ EMRE BELÖZOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Süper Lig kulüplerinden Antalyaspor’un teknik direktörü Emre Belözoğlu, İspanyol basınından AS’a önemli açıklamalarda bulundu. Röportajda Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Belözoğlu, “Bir gün teknik direktör olarak, Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk deneyimini yaşayacağım. Bundan hiç şüphem yok.” dedi.

LİG DEĞERLENDİRMESİ VE TAKIMIN DURUMU

Sezonu değerlendiren 44 yaşındaki teknik adam, “Bu ligde birçok gerçek var ve bunlara uyum sağlamak zorundasınız. Bizim gibi takımlar, özellikleri nedeniyle daha savunma odaklı plana ihtiyaç duyarlar. Geldiğimizde gördüğümüz eksiklik buydu. Buna odaklandık. Sağlam bir savunma oluşturmak ve rakiplere karşı planlarımızı net ve uygulanabilir hale getirmek için çalıştık ve bu fark yarattı.” şeklinde konuştu. Deplasmanda iyi görüntü sergileyememelerine rağmen evlerinde üst üste galibiyetler aldıklarını vurgulayan Belözoğlu, “Bu, bizi daha rahat bir konuma getirmekte belirleyici oldu.” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Genç teknik adam, “Fenerbahçe’nin son yıllarda şampiyon olamaması sizi üzüyor mu?” sorusuna ise, “Fenerbahçe’yi seven herkes, her yıl şampiyon olmasını ister. Oyuncu olarak geçirdiğim yıllarda Fenerbahçe’ye olan sevgim daha da arttı. Eminim ki bu şampiyonluk yakında gelecek.” yanıtını verdi. Belözoğlu, bu açıklamalarının ardından tekrar “Bir gün teknik direktör olarak, Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk deneyimini yaşayacağım. Bundan hiç şüphem yok.” diyerek sözlerini pekiştirdi.