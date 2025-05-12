Emre Belözoğlu Sözleri Üzgün Kötü Performans

ANTALYASPOR’UN PERFORMANSI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Antalyaspor’un Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımın gösterdiği performansın oldukça kötü olduğunu ifade etti. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Antalyaspor, Kayserispor karşısında 3-1’lik bir mağlubiyet aldı. Maç sonrasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, bu sezon deplasmandaki performanslarının hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

DEPLASMAN PERFORMANSINA ELEŞTİRİ

Emre Belözoğlu, “Bizim adımıza sezonun başından beri olan net deplasman performanslarından biri oldu. Bunu değiştirmek için hem ekip hem oyuncular çok çalışıyoruz. Bu değişecekmiş gibi görünmüyor.” dedi. Ligin sona yaklaşmasıyla birlikte, takımın 43 puan toplayarak rahat bir konuma ulaştığını da ekledi. “Takım önemli bir iş yaptı. Çok değerli iç saha galibiyetleri bizi şu an rahat konuma getirdi. Bunun için oyuncularımın emeklerine her zaman teşekkür ettim” diye belirtti.

GELECEK MAÇLAR HAKKINDA GÖRÜŞLER

Belözoğlu, deplasmandaki kötü performanslarına dikkat çekerek, “Deplasman gece, iç saha gündüz bu kadar iki tane farklı görüntü bizi 40’lı puanların üzerine ancak bu kadar çıkartabildi.” dedi. İki iç saha ve bir deplasman maçı kaldığını söyleyen teknik direktör, “İki maçı da kazanma planı yapacağız. Çok bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.