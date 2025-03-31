Emre Belözoğlu ve Volkan Konak Kuzen Müdürlüğü

KUZEY KIBRIS’TA ÜZÜCÜ OLAY

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir konser sırasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Volkan Konak için spor camiasından ardı ardına taziye mesajları geldi. Duygusal bir gün geçirirken, ünlü teknik direktör Emre Belözoğlu’nun, Volkan Konak ile olan akrabalık bağı dikkat çekti.

AKRABALIK BAĞLARI

Emre Belözoğlu, kuzeni olan Volkan Konak için sosyal medya hesabında içten bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda “Her anımız taze seninle ağabeyim, kuzenim. Yerin de varlığın da çok ayrıydı, çok üzgünüm” ifadelerini kullandı. Belözoğlu, daha önce yaptığı açıklamada bu akrabalığın yakınları dışında pek bilinmediğini belirterek, “Volkan Abi’nin babasıyla benim annem dayı çocukları” demişti. Bu durum, çoğu insan için sürpriz oldu.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Antalyaspor Teknik Direktörü, Volkan Konak’a olan sevgisini de dile getirerek, “Volkan Abi, büyük bir ses. Kendisini çok severim” dedi. Paylaşımında, “Yüce Mevlam mekanını cennet eylesin sevgili ağabeyim” şeklinde duygularını aktaran Belözoğlu, iki ismin arasında güçlü bir bağ olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.