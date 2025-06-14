Emre Bozkurt, Babalar Günü’nü özlüyor

KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM SONRASI DERİN ACILAR

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerde eşi ve iki çocuğunu kaybeden Emre Bozkurt, yaşadığı son Babalar Günü’nü bir türlü aklından çıkaramıyor. Depremde 30 yaşındaki eşi Aynur ile 5 yaşındaki kızı Arya Beren ve 3 yaşındaki oğlu Egemen’i kaybeden 31 yaşındaki Bozkurt, yaşadığı derin acıyla hayatına devam ediyor. Onikişubat ilçesinde yer alan Karamanlı Mahallesi’ndeki Şeyh Şamil Apartmanı’nda ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Bozkurt, 7 saat sonra kurtarılıyor fakat eşi ve çocuklarının cansız bedenlerine 3 gün sonra ulaşılabiliyor. İşten çıkar çıkmaz, her defasında Kapıçam Şehir Mezarlığı’na giderek ailesinin mezarının başında zaman geçiriyor.

BABALAR GÜNÜ’NÜN DERİNLİĞİ VE ÖZLEMİ

Baba Emre Bozkurt, muhabirlere yaptığı açıklamada, ailesiyle geçirdiği son Babalar Günü’nü asla unutamadığını ifade etti. Bu günden sonra Babalar Günü’nün kendisi için artık bir kutlama değil, yalnızca derin bir özlemi simgelediğini belirterek, şu şekilde konuştu: “Seni evde bekleyenin olması çok bambaşka bir şey. Yani, kapıyı çaldığımda, kapıyı açtığımda, çocuklarımın balonlarla gelmesi, eşimin konfeti gibi şeyler patlatması… Burada daha çok onların o yüzündeki gülümseme, mutluluk var. Artık bunları yaşayamıyorum. Çok acı bir şey. Keşke bu Babalar Günü’nde sarılabilseydik, haber alabilseydim.”

BABA OLMAKTAKİ ACILAR VE HATIRALAR

Bütün gün geçtikçe acısının katlanarak arttığını belirten Bozkurt, çocuklarının yokluğu ve onlara duyduğu özleme alışamadığını dile getirdi. “Baba” kelimesinin sesini, “baba” demelerini özlediğini vurgulayan Bozkurt, “İki yıldan fazla süre geçti, seslerini özledim. Bugün Babalar Günü. Keşke bu mezarın bir kere konuşma hakkı olsa, bir kere ‘baba’ demeleri imkanı olsa… Onu duyabilmek için, bedeli neyse vermeye razıyım,” dedi. Baba olmanın hem büyük bir mutluluk hem de içsel bir acı taşıdığını söyleyen Bozkurt, dünyadaki milyarlarca kelimenin bu derin acıyı ifade etmeye yetmeyeceğini aktardı.

BABALAR GÜNÜ’NÜN ANLAM DEĞİŞİMİ

Bozkurt, çocuklarının ona “baba” dediği zaman hissettiği güven ve mutluluğu hatırlatarak, “Onlar benim yuvamdı… Ta ki 6 Şubat olana dek, kader bizi ayırana kadar,” şeklinde konuştu. Babalar Günü’nün artık bir sürpriz değil, bir anı günü haline dönüştüğünü ifade eden Bozkurt, bu acıyı anlatarak şöyle belirtti: “Gün gelip, bir ‘baba’ kelimesinin yokluğuyla ciğerimin yanacağını bilmezdim. Farklı bir acı. Anlatılması zor.”