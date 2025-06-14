Emre Çelikbaş, Kan Bağışı Yapıyor

KAN BAĞIŞI KÜLTÜRÜ VE ÖNEMİ

Ankara’da, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde laboratuvar teknisyeni olan Emre Çelikbaş (39), 15 yıl önce ameliyat olan dayısına kan verdikten sonra her 3 ayda bir düzenli olarak kan bağışında bulunmaya başladı. Çelikbaş, çalıştığı hastane ile Türk Kızılay’nın kan merkezlerine yılda 4 kez kan bağışı yaptığını belirterek, “Bir hastaya şifa kaynağı olabilmek benim için çok büyük mutluluk” diyor. 14 Haziran, A-B-0 kan grubu sistemini bulan Nobel ödüllü Karl Landsteiner’in doğum tarihi nedeniyle 20 yıldır ‘Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü’ olarak anılıyor. Bu özel gün, kan bağışının hayati önemine dikkat çekmek ve gönüllü kan bağışçılarına minnettarlığı ifade etmek için kutlanıyor.

KAN BAĞIŞLARIMIN GEREKÇELERİ

Emre Çelikbaş, dayısının kan ihtiyacı nedeniyle ilk kez kan bağışında bulunduğunu ve bu deneyimin kendisini motive ettiğini aktarıyor. “Yılda 4 kere, her 3 ayda bir kan bağışında bulunuyorum. Bazen Kızılay’a, bazen de bu hastaneye bağış yapıyorum. İhtiyacı olan hastalara yardımcı olmak beni daha fazla motive etti. Duygusal olarak kan verdikten sonra büyük bir haz hissediyorsun. Bunun en büyük nedenlerinden biri, kan dışarıdan üretilebilen bir şey değildir, dolayısıyla bir hastaya yardımcı olabilmek çok büyük bir mutluluk kaynağı” diyor. Çelikbaş, o dönemde dayısının ciddi anlamda kana ihtiyacı olduğunu ve böyle bir durumla karşılaşmamak için insanların bağış yapmalarının önemini vurguluyor.

KAN BAĞIŞININ GÖNÜLLÜĞÜ

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Soner Yılmaz, Nobel ödüllü Karl Landsteiner’in doğum günü nedeniyle 14 Haziran’ın ‘Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü’ olarak kutlandığını ifade ediyor. Yılmaz, “Bugün hem kan bağışçılarına bir teşekkür, hem de daha önce bağış yapmamış kişilere bu konuda farkındalık yaratmak ve onları motive etmek amacı taşıyoruz” diyor. Sağlıklı bireylerin, erkeklerin yılda 4, kadınların ise yılda 3 sefer kan bağışında bulunabileceğini belirten Yılmaz, kan bağışının gönüllülük esasına göre ve karşılıksız olarak yapılması gerektiğini vurguluyor. Türkiye’de de düzenli bağış yapan bireyleri teşvik etmeye devam ediyorlar çünkü kana olan ihtiyacın ne zaman ve ne kadar olacağının tahmin edilemeyeceğini aktarıyor.