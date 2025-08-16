Emre Gökdemir İnşaat, Wellington İle Anlaştı

YENİ TRANSFERİMİZ WELLINGTON NASCIMENTO

Trendyol 1. Lig takımı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Brezilyalı defans oyuncusu Wellington Nascimento ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan duyuruda, “Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Wellington Nascimento ile anlaşmaya varmıştır. Wellington’a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

TECRÜBELİ FUTBOLCU

30 yaşındaki futbolcu, Türkiye’de 2017-2021 döneminde İstanbulspor formasını giydi. Son olarak ülkesinde Amazonas takımında futbol oynayan Wellington, takımın savunmasında önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.