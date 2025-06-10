Emre Kaya Tahliye Oldu, Mahkeme Kararıyla

EMRE KAYA TAHLIYE OLDU

İstanbul’da yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan Emre Kaya, devrettiği X hesabından yayımlanan ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ içerikli paylaşımlar nedeniyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye oldu. Kaya, Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada özgürlüğüne kavuştu.

OLAYIN ARKA PLANINI ANLATTI

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisi olan Emre Kaya, 2025 yılı Ocak ayında yaklaşık 2,5 yıl boyunca kullandığı sosyal medya hesabını tanıştığı birine devretti. Ancak, Mart ayında bu hesap üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve annesine yönelik hakaret içeren paylaşımlar yapılınca 22 Mart’ta gözaltına alındı ve Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Yapılan paylaşımlar konusunda asıl sorumlu kişinin İtalya’da olduğu ve bu kişinin gönderdiği itiraf videosu ile yazılı beyanlar emre Kaya’nın tutukluluğunu etkileyememişti. İlk duruşma, Kaya’nın yargılandığı davada, bugün Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde gerçekleşti ve mahkeme, Kaya’nın tahliye edilmesine dair karar aldı.