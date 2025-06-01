Emre Kılınç, Avrupa Sahnesinde Hikaye Yazacak

EMRE KILINÇ’IN DUYGULARI

Samsun’un tecrübeli futbolcusu Emre Kılınç, “Sezon boyunca üzerime çok gelindi. Şimdi sırada Avrupa sahnesi var. Bu formayla daha yazacak çok hikayemiz var” sözleriyle duygularını ifade etti. Süper Lig’in son haftasında Kayserispor’a karşı attığı galibiyet golünün asistini yapan Kılınç, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Sezon boyunca pek fazla konuşmayan ve zaman zaman taraftarla arası açılan Kılınç, şu ana kadar sessiz kalmayı tercih ettiğini aktardı.

AVRUPA HEDEFİ VE KARIYER REKORU

Deneyimli kanat oyuncusu Emre Kılınç, Samsunspor formasıyla kariyer rekorunu kırdığını vurgulayarak, “3 gol, 12 asist yaptım. Süper Lig’de en çok asist yapan 2. oyuncuyum. Ama rakamların ötesinde bu şehir için, bu arma için ne verdiğimi ben biliyorum” dedi. Sezon boyunca birçok zorlukla karşılaştığını belirten Kılınç, “Herkesi kendi kalbinin ve vicdanının süzgecine bırakıp susmayı tercih ettim. Son nefesime kadar Samsunspor için elimden geleni yaptım, yapmaya da devam edeceğim” şeklinde konuştu.

EUROPEAN ADVENTURE AHEAD

Daha sonra, “Bugün sadece bir maç kazanmadık, Avrupa’ya gittik! Bu yol kolay olmadı ama biz inandık, vazgeçmedik. Şimdi sırada Avrupa sahnesi var. Bu formayla daha yazacak çok hikayemiz var” ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki Emre Kılınç, bu sezon kırmızı-beyazlı ekipte 31 lig maçında görev alarak 3 gol ve 12 asistlik bir başarıya imza attı.