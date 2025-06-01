Emre Kılınç, Avrupa Sahnesine Hazırız

Emre Kılınç’tan Avrupa Mesajı

SEZONUN ZOR GEÇTİĞİ BELİRTİLİYOR

Samsunspor’un deneyimli kanat oyuncusu Emre Kılınç, sezona dair önemli açıklamalarda bulundu. Kılınç, “Sezon boyunca üzerime çok gelindi. Şimdi sırada Avrupa sahnesi var. Bu formayla daha yazacak çok hikayemiz var” ifadelerini kullandı. Süper Lig’in son haftasında Kayserispor’a karşı galibiyet golünün asistini yapan Kılınç, sosyal medya üzerinden düşüncelerini paylaştı. Daha önce açıklama yapmaktan kaçınan Kılınç’ın zaman zaman taraftarla arasının açıldığı gözlemlenmişti. Deneyimli oyuncu, sessizliğini korumayı tercih ettiğini vurguladı.

KARİYER REKORU KIRILDI

Bu sezon Samsunspor formasıyla kariyer rekorunu kırarak 3 gol ve 12 asist yaptığını duyuran Kılınç, Süper Lig’de en çok asist yapan 2. oyuncu olduğunu da belirtti. Kılınç, “Ama rakamların ötesinde bu şehir için, bu arma için ne verdiğimi ben biliyorum” diyerek, şahsi katkısının önemine dikkat çekti.

AVRUPA HAYALİ

Kılınç, “Son nefesime kadar Samsunspor için elimden geleni yaptım, yapmaya da devam edeceğim” sözleriyle de bağlılığını ifade etti. “Bugün sadece bir maç kazanmadık, Avrupa’ya gittik! Bu yol kolay olmadı ama biz inandık, vazgeçmedik. Şimdi sırada Avrupa sahnesi var. Bu formayla daha yazacak çok hikayemiz var” şeklinde konuşarak, sezonda yaşanan zorlukların ardından Avrupa’da mücadele etmenin gururunu taşıdığını vurguladı. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon 31 lig maçında forma giydi.