Emre Kınay’dan Gökhan Ünver Açıklaması

GÖKHAN ÜNVER’İN TEPKİLERİ

Sosyal medyada içerikleriyle tanınan Gökhan Ünver, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sessiz kaldığı için eleştrilerin odağı oldu. Tepkiler sonrası, kendisini eleştirenleri tiye aldığı bir video paylaşarak durumu hafifletmeye çalıştı. Instagram hesabında paylaştığı videoya, kendisiyle ilgili boykot mesajlarının görsellerini ekledi ve “İyi bayramlar story’si atsam mı atmasam mı diye düşünmekten benim mental” notunu düştü. Bu paylaşım sonrasında eleştirilerin yoğunluğu arttı.

EMRE KINAY’DAN AÇIKLAMA

Dizi ve tiyatro oyuncusu Emre Kınay, Gökhan Ünver’in Duru Tiyatro’daki sahne gösterimleriyle ilgili gelen tepkilere cevap verdi. Kınay, “Duru Tiyatro’nun durduğu yer ve çizgisi bellidir. Benim de tavrım nettir. Yargısız infaz yapmamak için çalışmaktayız ve sonuçta kamusal sorumluluk içinde davranacağımızdan şüpheniz olmasın” diyerek açıklamada bulundu. İlerleyen saatlerde nisan ayındaki gösterimlerin iptal edilemeyeceği ancak mayıs ayındaki etkinliklerin iptal edildiğini belirtti. Kınay, “Mayıs ayında Gökhan Ünver’in ilan edilen oyunları Duru Tiyatro sahnesinde yer almayacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca, nisan ayındaki gösteriyi tanıtıma kapattıklarını ekledi.