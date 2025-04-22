Emre Kocaman Güven Tazeledi, Seçildi

EMRE KOCAMAN GÜVEN TAZELEDİ

Öz Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Emre Kocaman, sendikanın 2. Olağan Genel Kurulu’nda güven tazeledi. Seçimin yapıldığı kentteki bir otelde, tek listeyle gerçekleştirilen oylamada, mevcut başkan Kocaman yine şube başkanlığına seçildi.

KONGREYE ÇOK SAYIDA KATILIMCI GÖRÜLDÜ

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, etkinliğe video konferans ile katılım sağladı. Ayrıca, kongrede Genel Başkan Yardımcısı ve HAK Emekliler Derneği Başkanı Remzi Karataş, Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Doğan ve Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Emin Hayta ile kentin hastanelerinden temsilciler yer aldı.