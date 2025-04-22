Haberler

Emre Kocaman Güven Tazeledi, Seçildi

EMRE KOCAMAN GÜVEN TAZELEDİ

Öz Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Emre Kocaman, sendikanın 2. Olağan Genel Kurulu’nda güven tazeledi. Seçimin yapıldığı kentteki bir otelde, tek listeyle gerçekleştirilen oylamada, mevcut başkan Kocaman yine şube başkanlığına seçildi.

KONGREYE ÇOK SAYIDA KATILIMCI GÖRÜLDÜ

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, etkinliğe video konferans ile katılım sağladı. Ayrıca, kongrede Genel Başkan Yardımcısı ve HAK Emekliler Derneği Başkanı Remzi Karataş, Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Doğan ve Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Emin Hayta ile kentin hastanelerinden temsilciler yer aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi Duruşması

Adana'daki Beluk Apartmanı davasının yedinci duruşmasında, inşaat mühendisi sanık Abdullah Yeldan'ın tutuklama talebi mahkemece reddedildi. Duruşma tarihine 18 Eylül olarak belirlendi.
Haberler

Bodrum’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Bodrum'da jandarma, düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir kişiyi gözaltına aldı; esrar, bonzai ve uyuşturucu yetiştirme ekipmanları ele geçirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.