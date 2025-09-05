Emre Mor, Gençlerbirliği’ne geçiyor

FENERBAHÇE’DE EMRE MOR’A YOLCULUK

Süper Lig’in önemli takımı Fenerbahçe’de kadroda yer almayan ve antrenmanlarını bireysel olarak sürdüren Emre Mor, Sarı-lacivertlilerden ayrılıyor. 28 yaşındaki yetenekli futbolcu, Süper Lig’in yeni takımlarından Gençlerbirliği ile ön anlaşma sağladı.

YENİ TAKIMIYLA ANLAŞMA SAĞLADI

Deneyimli oyuncu, Kırmızı-siyahlılar ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Emre Mor, kısa bir süre içerisinde Ankara’ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi kontratı imzalayacak.

Emre Mor’un Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe forması altında 49 maçta görev alan Mor, bu süreçte 6 gol ve 5 asistlik bir performans sergiliyor. Daha önce Süper Lig’de Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor gibi takımlarda da forma giymiştir.